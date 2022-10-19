СПОРТ НОВИНИПавло Коростильов приніс збірній України першу золоту медаль чемпіонату світу з кульової стрільби у Каїрі (Єгипет).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
Джерело: suspilne.media
Про це повідомляє "Суспільне".
Українець посів перше місце у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 метрів. Для Коростильова це вже друга медаль на ЧС після бронзи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
Загалом на рахунку збірної України вже п'ять медалей у Єгипті – одне золото, два срібла та дві бронзи.
Варто зазначити, що Україна в рамках чемпіонату світу виборола вже дві ліцензії у стрільбі на Олімпіаду-2024.
Раніше повідомлялось, що українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру.
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19 10 2022 14:41 МЕДІА
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