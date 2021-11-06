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Через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні через ускладнення погодніх умов знеструмлені житлові будинки. Загалом, без світла 47 населених пунктів.
Через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС, зазначає "РБК-Україна".

Станом на 7:00 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено населені пункти у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.

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11 06 2021 11:45
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