CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через ускладнення погодніх умов знеструмлені житлові будинки. Загалом, без світла 47 населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили у прес-центрі ДСНС, зазначає "РБК-Україна".
Станом на 7:00 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено населені пункти у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що в Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.
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11 06 2021 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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