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Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях України

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
"Станом на 07:00, 13 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях України Фото: з вільних джерел

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 130 населених пунктів у восьми областях України, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Станом на 07:00, 13 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська - 28, Черкаська - 28, Житомирська - 23, Київська - 14, Запорізька - 13, Чернігівська - 9, Сумська - 8 і Кіровоградська - 7)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства вранці у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що експорт електроенергії у травні в 13,2 раза більше обсягу імпорту

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13 07 2021 09:36
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