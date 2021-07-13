Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях України
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 130 населених пунктів у восьми областях України, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 07:00, 13 липня, в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська - 28, Черкаська - 28, Житомирська - 23, Київська - 14, Запорізька - 13, Чернігівська - 9, Сумська - 8 і Кіровоградська - 7)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства вранці у вівторок.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що експорт електроенергії у травні в 13,2 раза більше обсягу імпорту
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