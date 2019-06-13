Через справу Голунова Путін звільнив двох генералів МВС
Раніше у центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова затримали понад 400 осіб, серед них багато журналістів. Демонстранти вимагали розслідування сфабрикованих кримінальних справ, реформи статті 228 ("Незаконні придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів") та звільнення невинних.
Повідомлялося про майже сотню затриманих. Серед затриманих журналісти "Коммерсанта", "МБХ-Медиа", "Медузи", "Дождя", "Ведомости", Reuters, Der Spiegel, The Village та інших видань. Також затримали російського опозиціонера Олексія Навального.
Масові акції почались вранці 12 червня, зокрема, на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова.
Нагадаємо, 7 червня у Росії затримали розслідувача внаслідок чого журналісти пікетували МВС Росії. Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".
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