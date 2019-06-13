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Через справу Голунова Путін звільнив двох генералів МВС

Президент Росії Володимир Путін розпорядився звільнити двох генералів поліції у зв’язку зі справою журналіста російського видання "Медуза" Івана Голунова
Згідно з повідомленням, звільнені начальник управління МВС по Західному адміністративному округу Москви Андрій Пучков і начальник Управління по контролю за обігом наркотиків Головного управління МВС по Москві Юрій Дев’яткін. Раніше міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев клопотав перед Путінив про звільнення їх із посад.
Через справу Голунова Путін звільнив двох генералів МВС Фото:Facebook

Раніше у центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова затримали понад 400 осіб, серед них багато журналістів. Демонстранти вимагали розслідування сфабрикованих кримінальних справ, реформи статті 228 ("Незаконні придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів") та звільнення невинних.

Повідомлялося про майже сотню затриманих. Серед затриманих журналісти "Коммерсанта", "МБХ-Медиа", "Медузи", "Дождя", "Ведомости", Reuters, Der Spiegel, The Village та інших видань. Також затримали російського опозиціонера Олексія Навального.

Масові акції почались вранці 12 червня, зокрема, на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова.

Нагадаємо, 7 червня у Росії затримали розслідувача внаслідок чого журналісти пікетували МВС Росії. Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".

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13 06 2019 18:13
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