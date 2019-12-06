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У Москві затримали понад 400 людей

Демонстранти вимагали розслідування сфабрикованих кримінальних справ
У центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова затримали понад 400 осіб, серед них є багато журналістів.
У Москві затримали понад 400 людей Фото: EPA

У Москві затримали понад 400 людей, повідомило "ОВД-Инфо" станом на 16 годину.

У центрі Москви на марші на підтримку журналіста Івана Голунова затримали понад 400 осіб, серед них є багато журналістів. Демонстранти вимагали розслідування сфабрикованих кримінальних справ, реформи статті 228 ("Незаконні придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів") та звільнення невинних.


Фото: ЕРА

Раніше повідомлялося про майже сотню затриманих. Серед затриманих журналісти "Коммерсанта", "МБХ-Медиа", "Медузи", "Дождя", "Ведомости", Reuters, Der Spiegel, The Village та інших видань. Також затримали російського опозиціонера Олексія Навального.

Масові акції почались вранці 12 червня, зокрема, на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова.

Нагадаємо, 7 червня у Росії затримали розслідувача внаслідок чого журналісти пікетували МВС Росії. Слідчий заявив "Російській службі Бі-бі-сі", що Голунова затримали під час "замаху на збут мефедрона".

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12 06 2019 16:37
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