Через збої у Бельгії літак Фіцо не зміг "сісти" в Брюсселі
Урядовий літак із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо не зміг приземлитись у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.
Про це повідомляє словацька теле- радіокомпанія STVR.
Вдень, 30 січня, в Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі і через це літаки, які прямували до Брюсселя, переспрямовували в сусідні держави.
"Через технічну проблему з контролем повітряного трафіку здійснення авіасполучення наразі неможливе", - повідомили на сайті аеропорту Брюсселя.
Літак з Фіцо прямував до Брюсселя на переговори щодо постачання газу в Європу через Україну і тепер невідомо, чи відбудуться заплановані переговори в четвер, чи будуть перенесені.
Вдень стало відомо, що у Бельгії стався технічний збій, через який було паралізовано рух літаків у країні.
Двосторонні відносини Києва і Братислави загострились після того, як Україна 1 січня припинила транзит російського газу своєю територією до ЄС, зокрема і до Словаччини.
Раніше Словаччина погрожувала скороченням допомоги Україні.