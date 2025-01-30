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Через збої у Бельгії літак Фіцо не зміг "сісти" в Брюсселі

30 січня 2025, 21:39
Через збої у Бельгії літак Фіцо не зміг
Фото: stanstedairport.com
Технічні неполадки змусили "закрити небо" над Бельгією і літаки не могли здійснювати посадку і виліт.

Урядовий літак із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо не зміг приземлитись у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії. 

Про це повідомляє словацька теле- радіокомпанія STVR.

Вдень, 30 січня, в Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі і через це літаки, які прямували до Брюсселя, переспрямовували в сусідні держави.

"Через технічну проблему з контролем повітряного трафіку здійснення авіасполучення наразі неможливе", - повідомили на сайті аеропорту Брюсселя.

Літак з Фіцо прямував до Брюсселя на переговори щодо постачання газу в Європу через Україну і тепер невідомо, чи відбудуться заплановані переговори в четвер, чи будуть перенесені.

Вдень стало відомо, що у Бельгії стався технічний збій, через який було паралізовано рух літаків у країні.

Двосторонні відносини Києва і Братислави загострились після того, як Україна 1 січня припинила транзит російського газу своєю територією до ЄС, зокрема і до Словаччини.

Раніше Словаччина погрожувала скороченням допомоги Україні.

 
БельгіяСловаччинаРоберт Фіцо

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