Через збої у Бельгії літак Фіцо не зміг "сісти" в Брюсселі

Технічні неполадки змусили "закрити небо" над Бельгією і літаки не могли здійснювати посадку і виліт.

Урядовий літак із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо не зміг приземлитись у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.

Про це повідомляє словацька теле- радіокомпанія STVR.

Вдень, 30 січня, в Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі і через це літаки, які прямували до Брюсселя, переспрямовували в сусідні держави.

"Через технічну проблему з контролем повітряного трафіку здійснення авіасполучення наразі неможливе", - повідомили на сайті аеропорту Брюсселя.

Літак з Фіцо прямував до Брюсселя на переговори щодо постачання газу в Європу через Україну і тепер невідомо, чи відбудуться заплановані переговори в четвер, чи будуть перенесені.

Вдень стало відомо, що у Бельгії стався технічний збій, через який було паралізовано рух літаків у країні.

Двосторонні відносини Києва і Братислави загострились після того, як Україна 1 січня припинила транзит російського газу своєю територією до ЄС, зокрема і до Словаччини.

Раніше Словаччина погрожувала скороченням допомоги Україні.