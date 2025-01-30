Систему вже перезапустили, вона знову працює і є стабільною.

Посадку і зліт літаків в аеропортах Бельгії почали поступово відновлювати після того, як авіадиспетчерська служба Skeyes вирішила технічну проблему, на тлі якої закривали повітряний простір.

Про це передає телекомпанія VRT.

Речник Skeyes Курт Вервілліген заявив, що систему управління повітряним рухом, де виявили збій, перезапустили, вона "знову працює і є стабільною".

Причина несправності поки невідома, проте у Skeyes вважають, що це не хакерська атака або вірус.

Через технічну проблему літаки не могли приземлитися чи злетіти в аеропортах Антверпена, Остенде, Шарлеруа, Льєжа і Брюсселя.

Аеропорт Брюсселя дав пораду пасажирам приїжджати на летовище, якщо у них є запланований рейс і збій не надто вплинув на роботу аеропорта, бо стався не в піковий час.

Нагадаємо, що влітку 2024 року російське GPS заглушило сотні рейсів.