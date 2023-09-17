Червоний Хрест офіційно надав меру Херсона статус полоненого

Його викрали росіяни у червні 2022 року.

Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформацію про надання статусу підтвердив виданню син Колихаєва. За його словами, статус змінився, коли Росія подала мера до списку полонених.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - сказав Святослав Колихаєв.

Ігор Колихаєв після вторгнення росіян до Херсона залишився у місті та продовжив роботу. 25 квітня 2022 року російські окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради.