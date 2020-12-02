"Чорні скриньки" літака, який розламався у Стамбулі, відправили до Німеччини
"Чорні скриньки" з літака компанії Pegasus, який 5 лютого розламався на три частини в аеропорту Стамбула, відправили на розшифровку до Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Haber Turk.
До Німеччини також відправилися кілька турецьких експертів і представники компанії Boeing, літак якої зазнав аварії.
Очікується, що робота з розшифровки буде розпочата наступного тижня, а попередній звіт оприлюднять протягом одного місяця. В ньому, зокрема, мають надати детальну інформацію щодо погодних умов та стану злітної смуги.
Звіт із причинами аварії, включаючи детальний аналіз обставин катастрофи, можу бути оприлюднений приблизно через рік.
Нагадаємо, рейс PC2193 авіакомпанії Pegasus Airlines 5 лютого за поганої погоди здійснив жорстку посадку в стамбульському аеропорту Сабіха Гьокчен, після чого викотився за злітно-посадкову смугу і розвалився на три частини. В результаті аварії загинули три людини і 180 отримали поранення.
Серед можливих причин авіакатастрофи розглядаються невпевнені дії пілотів і авіадиспетчера, швидка зміна швидкості вітру і зношена злітно-посадкова смуга.
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