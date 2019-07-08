Чотирьох кандидатів розглядають на посаду прем'єр-міністра, - Арахамія
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован є претендентами на посаду прем'єр-міністра України.
Про це повідомив майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, йдеться в "Громадське".
"Прем'єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован", — сказав він.
Напередодні олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України.
"У фаворитах гонки - (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) Юрій Вітренко і (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань) Олексій Гончарук", - сказав Коломойський.
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