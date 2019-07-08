Чотирьох кандидатів розглядають на посаду прем'єр-міністра, - Арахамія Майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що на посаду прем'єр міністра наразі є чотири претенденти

При цьому Арахамія не став уточнювати, хто є фаворитом на посаду прем'єра.

Фото: iforum.ua

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован є претендентами на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив майбутній глава фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, йдеться в "Громадське". "Прем'єр-міністр. У нас є short-list. У ньому були Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован", — сказав він. Напередодні олігарх Ігор Коломойський назвав двох претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра України. "У фаворитах гонки - (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) Юрій Вітренко і (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань) Олексій Гончарук", - сказав Коломойський. Читайте також: "Вбивцю" Бабченка, який скаржився на хворобу, надалі залишать під вартою

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