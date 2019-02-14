Чотирьом особам повідомили підозру за штурм Подільського райвідділу поліції в Києві

Чотири учасники сутички з поліцією біля Подільського райвідділу в Києві отримали підозру за ч.2 ст.342 Кримінального кодексу - опір представникові влади.

}х звинувачують у спробі прорватися в управління поліції, - повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Слідство щодо решти учасників бійки з поліцією триває.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.