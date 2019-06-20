ПОЛІТИКА НОВИНИСпівак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів про ще трьох донорів своєї політичної сили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Чумак", Kasta і MacPaw: Вакарчук представив ще трьох донорів своєї партії
Всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній
Фото з вільних джерел
Внески зробили також фінансовий директор компанії "Чумак" Андрій Левчук, співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін та засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован, повідомляє "Громадське".
Всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній, повідомили в партії.
"Мрія бізнесу - єдині правила гри. Але просто мріяти мало, потрібно цивілізовано впливати і вимагати змін. Тому вважаю, що публічна допомога прозорим політичним силам - це не право, а обов'язок українського підприємця", - сказав Андрій Логвін.
Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука розраховує на 50-60 місць у новому складі Верховної Ради
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20 06 2019 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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