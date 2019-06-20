"Чумак", Kasta і MacPaw: Вакарчук представив ще трьох донорів своєї партії

Всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів про ще трьох донорів своєї політичної сили.

Внески зробили також фінансовий директор компанії "Чумак" Андрій Левчук, співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін та засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован, повідомляє "Громадське".

Всі внески вони роблять як фізичні особи, а не від імені своїх компаній, повідомили в партії.

"Мрія бізнесу - єдині правила гри. Але просто мріяти мало, потрібно цивілізовано впливати і вимагати змін. Тому вважаю, що публічна допомога прозорим політичним силам - це не право, а обов'язок українського підприємця", - сказав Андрій Логвін.