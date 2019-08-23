Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Чиновники "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних, - СБУ

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг-контролю продукції
Чиновники державної установи Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів Укрспортзабезпечення закуповували сумнівні препарати для національних збірних, головному лікареві Міністерства молоді та спорту оголошено підозру. Під загрозою опинилися виступи на міжнародних змаганнях національних команд через відсутність допінг-контролю продукції.
Чиновники "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних, - СБУ Фото: UEC

Оперативники встановили, що посадовці держустанови Укрспортзабезпечення, яка перебуває у сфері управління Мінспорту України, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень, повідомляє СБУ.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів. До того ж частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі", - йдеться у повідомленні.

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг-контролю продукції.

Наразі головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Олександра Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2019 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.