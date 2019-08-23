Чиновники "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних, - СБУ
Оперативники встановили, що посадовці держустанови Укрспортзабезпечення, яка перебуває у сфері управління Мінспорту України, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень, повідомляє СБУ.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів. До того ж частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі", - йдеться у повідомленні.
Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг-контролю продукції.
Наразі головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що Олександра Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.
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