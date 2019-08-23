Чиновники "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних, - СБУ

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг-контролю продукції

Чиновники державної установи Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів Укрспортзабезпечення закуповували сумнівні препарати для національних збірних, головному лікареві Міністерства молоді та спорту оголошено підозру. Під загрозою опинилися виступи на міжнародних змаганнях національних команд через відсутність допінг-контролю продукції.

Оперативники встановили, що посадовці держустанови Укрспортзабезпечення, яка перебуває у сфері управління Мінспорту України, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень, повідомляє СБУ.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів. До того ж частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі", - йдеться у повідомленні.

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг-контролю продукції.

Наразі головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Олександра Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.