Башенка, який нахамив чемпіонці Європейських ігор, звільнили з посади президента Федерації велоспорту
Таке рішення ухвалили на позачерговій конференції Федерації, повідомив юрист Юрій Юрченко.
У порядку денному розглянули звіт Олександра Башенка й питання про припинення його повноважень.
Хто стане новим главою ФВУ - поки невідомо.
Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.
Спортсменка висловила здивування тим фактом, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook із золотою медаллю на змаганнях привітали в першу чергу не її, а главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора.
Саме на ці слова Соловей і відреагував Башенко.
Згодом, Ганна Соловій заявила, що не збирається змінювати громадянство, незважаючи на хамську поведінку і образи з боку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка.
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