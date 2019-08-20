Башенка, який нахамив чемпіонці Європейських ігор, звільнили з посади президента Федерації велоспорту

Олександра Башенка, який "прославився" своєю хамською поведінкою зі спортсменками, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України.

Таке рішення ухвалили на позачерговій конференції Федерації, повідомив юрист Юрій Юрченко.

У порядку денному розглянули звіт Олександра Башенка й питання про припинення його повноважень.

Хто стане новим главою ФВУ - поки невідомо.

Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.

Спортсменка висловила здивування тим фактом, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook із золотою медаллю на змаганнях привітали в першу чергу не її, а главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора.

Саме на ці слова Соловей і відреагував Башенко.

Згодом, Ганна Соловій заявила, що не збирається змінювати громадянство, незважаючи на хамську поведінку і образи з боку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка.