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Лондон звернувся до найбільших спонсорів Олімпіади з проханням не допустити рф до змагань, – The Guardian

11 березня 2023, 10:30
Лондон звернувся до найбільших спонсорів Олімпіади з проханням не допустити рф до змагань, – The Guardian
Фото: positime.ru
Серед спонсорів, до яких звернувся Лондон - Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інші.

Уряд Великої Британії продовжує робити кроки по недопущенню спортсменів росії та білорусі до участі у Олімпійських іграх, що дозволяють організатори змагань.  Наразі британський уряд  закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Ми знаємо, що спорт і політика в росії та білорусі тісно переплетені, і ми націлені не допустити, щоб режими рф та білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях. росія та білорусь не повинні повертатися до змагань, доки володимир путін не припинить свою незаконну війну", - йдеться у листі уряду.
Нагадаємо, попри військову агресію проти України і воєнні злочини рф, а також всупереч власним позиціям, висловленим ще у травні цьогоріч, Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав прагнення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залучити до змагань на Олімпіаді у 2024 році російських і білоруських спортсменів.

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