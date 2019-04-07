НОВИНИЧемпіонка II Європейських ігор-2019 в трековій велогонці на 25 км Ганна Соловій заявила, що не збирається змінювати громадянство, незважаючи на хамську поведінку і образи з боку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонка Євроігор висловилася щодо зміни громадянства після образ президента велофедераці
Ганна Соловій не збирається змінювати громадянство
Фото: Федерація велосипедного спорту України
"А чому я повинна їхати зі своєї країни? Так, у нас нелегко. Але хто буде щось міняти? Я народилася тут, тут живуть мої батьки. Я люблю свою країну. У нас багато талановитих людей - вчених, лікарів, спортсменів. Чому я повинна звідси їхати? Тому що якийсь президент дозволяє собі нахабно, по-хамськи спілкуватися? Так, гарантії, що у мене вийде все, про що я мрію, немає. Але чому б не спробувати? Мені допомагають, у мене є підтримка. Я не маю права піти", - заявила Соловій, повідомляє Glavcom.
Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександра Башенко має публічно вибачитися перед переможницею Європейських ігор Ганною Соловей, якій нещодавно нахамив у Facebook.
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