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Чемпіонка Євроігор висловилася щодо зміни громадянства після образ президента велофедераці

Ганна Соловій не збирається змінювати громадянство
Чемпіонка II Європейських ігор-2019 в трековій велогонці на 25 км Ганна Соловій заявила, що не збирається змінювати громадянство, незважаючи на хамську поведінку і образи з боку президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка.
Чемпіонка Євроігор висловилася щодо зміни громадянства після образ президента велофедераці Фото: Федерація велосипедного спорту України

"А чому я повинна їхати зі своєї країни? Так, у нас нелегко. Але хто буде щось міняти? Я народилася тут, тут живуть мої батьки. Я люблю свою країну. У нас багато талановитих людей - вчених, лікарів, спортсменів. Чому я повинна звідси їхати? Тому що якийсь президент дозволяє собі нахабно, по-хамськи спілкуватися? Так, гарантії, що у мене вийде все, про що я мрію, немає. Але чому б не спробувати? Мені допомагають, у мене є підтримка. Я не маю права піти", - заявила Соловій, повідомляє Glavcom.

Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександра Башенко має публічно вибачитися перед переможницею Європейських ігор Ганною Соловей, якій нещодавно нахамив у Facebook.

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04 07 2019 14:13
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