Президент Федерації велоспорту Башенко має публічно вибачитися перед спортсменкою Соловей, -міністр спорт
Таку думку висловив міністр молоді і спорту Ігор Жданов за підсумками зустрічі зі спортсменкою та представниками громадськості, інформує "Громадське".
"Я підтримую заяву про те, що Башенко має публічно вибачитися і я буду сприяти тому, що буде зібрана Президія, де розглянуть питання про відставку. Я ухвалив рішення про створення робочої групи з колегами, де будуть обговорюватись ці питання", - наголосив міністр.
Він додав, що питання про позбавлення Федерації статусу національної і розірвання договору про співпрацю є дискусійним і потребує додаткового аналізу.
Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.
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