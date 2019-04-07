Президент Федерації велоспорту Башенко має публічно вибачитися перед спортсменкою Соловей, -міністр спорт

"Я підтримую заяву про те, що Башенко має публічно вибачитися і я буду сприяти тому, що буде зібрана Президія, де розглянуть питання про відставку"

Президент Федерації велоспорту України Олександра Башенко має публічно вибачитися перед переможницею Європейських ігор Ганною Соловей, якій нещодавно нахамив у Facebook.

Таку думку висловив міністр молоді і спорту Ігор Жданов за підсумками зустрічі зі спортсменкою та представниками громадськості, інформує "Громадське".

"Я підтримую заяву про те, що Башенко має публічно вибачитися і я буду сприяти тому, що буде зібрана Президія, де розглянуть питання про відставку. Я ухвалив рішення про створення робочої групи з колегами, де будуть обговорюватись ці питання", - наголосив міністр.

Він додав, що питання про позбавлення Федерації статусу національної і розірвання договору про співпрацю є дискусійним і потребує додаткового аналізу.

Нагадаємо, що президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.