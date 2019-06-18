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Чиновники в Пакистані на прес-конференції "перетворилися" на" котів"

Юзери встигли наробити скріншотів і тепер їх використовують для створення безлічі мемів та жартів в Інтернеті
У Пакистані засідання уряду провінції Хайбер-Пахтунхва перетворилося на збіговисько "котів" через увімкнений фільтр під час Facebook-трансляції заходу.
Чиновники в Пакистані на прес-конференції "перетворилися" на" котів" Фото: indianexpress.com

Чиновники на чолі з провінційним міністром інформації Шоукатом Юсафзаєм раптом отримали рожеві вуха та милі вусики, повідомляє "ТСН" з посиланням на The Indian Express.

Користувачі соцмереж, які дивилися трансляцію, одразу помітили фільтр і написали про це у коментарях. 

Організатори заходу швидко вимкнули "котячі морди" чиновникам, але юзери встигли наробити скріншотів і тепер їх використовують для створення безлічі мемів та жартів в Інтернеті.

Пізніше партія "Рух за справедливість", на сторінці якої відбувалася трансляція, пояснила те, що трапилося, "людською помилкою". Політсила заявила, що "були вжиті усі необхідні дії, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому"

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18 06 2019 10:02
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