Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Пакистані переповнений автобус зірвався в ущелину

03 липня 2026, 13:35
У Пакистані переповнений автобус зірвався в ущелину
Фото: EPA/UPG
Загинули 40 людей, ще восьмеро поранені.
Вранці у пʼятницю, 3 липня у пакистанській провінції Белуджистан переповнений автобус зірвався в ущелину. Загинули 40 людей, ще восьмеро поранені.
 
Про це пише АР. 
 
За словами посадовців, це одна з найсмертоносніших дорожньо-транспортних пригод у країні за останні роки. Автобус втратив керування та зірвався в ущелину в районі Дана-Сар – віддаленій місцевості поблизу кордону провінцій Белуджистан і Хайбер-Пахтунхва, повідомив речник уряду Белуджистану Шахід Рінд.
 
За його словами, автобус перевозив не лише своїх пасажирів, а й людей з іншого автобуса, який зламався дорогою. Через це транспортний засіб був переповнений. Рятувальники працюють над встановленням особи всіх загиблих.
 
Один із постраждалих, який вижив після аварії, розповів місцевим ЗМІ, що частина пасажирів була незадоволеною, що водій зупинився, щоб забрати людей із несправного автобуса, який також прямував до Пешавара.
 
За словами цього співрозмовника, між пасажирами та водієм виникла суперечка, під час якої один із пасажирів нібито схопив водія за шию. За мить водій утратив контроль над автобусом, і транспорт зірвався в ущелину.
 
Цю версію подій наразі не вдалося незалежно підтвердити, а поліція повідомила, що розслідування причин аварії триває.
Пакистан

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється