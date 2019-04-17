ДБР домоглося проведення експертиз у справі Гладковського-молодшого
Перед експертами поставили наступні питання, зазначає "Економічна правда":
- Яка ринкова вартість виробів 1Г-42 (прицілів-далекомірів), поставлених на Харківський бронетанковий завод приватними фірмами ТОВ "Спецбудпостачання", ТОВ"Сістемінжинірінгменеджмент", ТОВ "Укртехмед", ТОВ "Делюкс ЛТД", ТОВ "Оптимумспецдеталь"?
- Чи підтверджуються документально висновки ревізії Харківського бронетанкового заводу за період по 2016 рік щодо нанесення збитків Міністерству оборони України в сумі 14,2 мільйонів гривень?
Слідчі ДБР перевіряють, що зробили детективи НАБУ з березня 2017 року, коли отримали від військової прокуратури матеріали щодо фінансових порушень на підприємствах концерну "Укроборонпром", до яких причетні так звані "хлопчики": друзі Ігоря Гладковського-молодшого, Віталій Жуков та Андрій Рогоза. Останні для постачання запчастин д військової техніки за завищеними цінами використовували ряд приватних фірм, серед яких ТОВ "Оптимумспецдеталь".
Також ДБР перевіряє, чи вжили заходів детективи НАБУ, коли ще в серпні 2016 року отримали результати ревізії Харківського бронетанкового заводу щодо нанесення збитків Міністерству оборони України.
Виконання експертизи покладено на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ