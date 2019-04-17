ДБР домоглося проведення експертиз у справі Гладковського-молодшого

Слідчі ДБР перевіряють, що зробили детективи НАБУ з березня 2017 року, коли отримали від військової прокуратури матеріали щодо фінансових порушень на підприємствах концерну "Укроборонпром", до яких причетні так звані "хлопчики"

Печерський райсуд м. Києва призначив комплексну судову товарознавчу та економічну експертизи за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань в кримінальній справі, яка була відкрита після журналістського розслідування BIhus.Info про ймовірну бездіяльність детективів НАБУ щодо корупції на підприємствах концерну "Укроборонпром".

Перед експертами поставили наступні питання, зазначає "Економічна правда":

- Яка ринкова вартість виробів 1Г-42 (прицілів-далекомірів), поставлених на Харківський бронетанковий завод приватними фірмами ТОВ "Спецбудпостачання", ТОВ"Сістемінжинірінгменеджмент", ТОВ "Укртехмед", ТОВ "Делюкс ЛТД", ТОВ "Оптимумспецдеталь"?

- Чи підтверджуються документально висновки ревізії Харківського бронетанкового заводу за період по 2016 рік щодо нанесення збитків Міністерству оборони України в сумі 14,2 мільйонів гривень?

Слідчі ДБР перевіряють, що зробили детективи НАБУ з березня 2017 року, коли отримали від військової прокуратури матеріали щодо фінансових порушень на підприємствах концерну "Укроборонпром", до яких причетні так звані "хлопчики": друзі Ігоря Гладковського-молодшого, Віталій Жуков та Андрій Рогоза. Останні для постачання запчастин д військової техніки за завищеними цінами використовували ряд приватних фірм, серед яких ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Також ДБР перевіряє, чи вжили заходів детективи НАБУ, коли ще в серпні 2016 року отримали результати ревізії Харківського бронетанкового заводу щодо нанесення збитків Міністерству оборони України.

Виконання експертизи покладено на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.