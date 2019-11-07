ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - ЗМІ

Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності в цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов'язані з планування військових операцій в часи президентства Порошенка

В Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, що забезпечують діяльність ситуативної кімнати.

Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності в цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов'язані з планування військових операцій в часи президентства Порошенка, повідомляє "Главком" з посиланням на анонімне джерело в силових структурах.

За словами джерела, слідчі не дають відповідей на запитання, що саме шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація про те, хто і що говорив під час проведення нарад, які накази віддавалися, хто підписував ті чи інші документи під грифом "цілком таємно" та ті, що належать до інформації, яка містить державну таємницю.

"Є підозра, що ця інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті", - заявляє джерело.

На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство на користь іншої країни, джерело сказало, що це може бути зроблено за посередництвом окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.

"Не можна виключати, що Портнов створив канал для передавання інформації в Москву, де був залучений до співпраці з російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати так: ДБР-Труба-Портнов-ФСБ", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 28 травня новий секретар РНБО Олександр Данилюк опублікував відео із сітруму на Банковій з голими стінами і дірками під кабелі і заявив про зникнення серверів з секретною інформацією.

Прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко у відповідь заявив, що колишній президент орендував монітори для сітруму за власні гроші і, залишаючи посаду, повернув їх власникові. Він також повідомив, що жодної секретної інформації в ситуаційній кімнаті не зберігалося.

Версію Цеголка підтвердив колишній заступник голови АП Дмитро Шимків.

ДБР зацікавилося зникненням техніки з "ситуативної кімнати" в АП. Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 329 КК (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Раніше ЗМІ повідомляли, що ДБР викликало на допит Петра Порошенка. За яким саме провадженням викликали експрезидента, не уточнюється.

Водночас відомо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосуються Порошенка. Портнов вважає, що Порошенко причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення влади і службових повноважень під час Революції гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який обіймав посаду радника експрезидента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік у Росію і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.