CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвтомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Де дорога?": посол Канади застряг на авто у Черкаській області
"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?"
Фото:Twitter
"Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої колії", - написав посол у Twitter.
Фото:Twitter
Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".
"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?", - написав посол.
Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.
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07 05 2019 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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