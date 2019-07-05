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"Де дорога?": посол Канади застряг на авто у Черкаській області

"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?"
Автомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.
"Де дорога?": посол Канади застряг на авто у Черкаській області Фото:Twitter

"Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої колії", - написав посол у Twitter.


Фото:Twitter

Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".

"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?", - написав посол.

Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.

 
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07 05 2019 16:13
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