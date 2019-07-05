"Де дорога?": посол Канади застряг на авто у Черкаській області

"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?"

Автомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.

"Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої колії", - написав посол у Twitter.



Фото:Twitter

Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".

"Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?", - написав посол.

Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.