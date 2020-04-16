Дефіциту продовольчих товарів в Україні немає – Мінекономіки
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає УКРІНФОРМ.
"Дефіциту продовольчих товарів немає, всі продукти є в наявності на полицях наших магазинів і крамниць. Цього вдалося досягти завдяки щоденному моніторингу і активному діалогу уряду і Мінекономіки з виробниками, дистриб’юторами і магазинами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, уряд працює над тим, щоб цінова стабільність для соціально значимих товарних груп зберігалась.
"Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити більш м’який інструмент регулювання, а саме на даний момент це 10 товарів, які є важливими для кожного українця і домогосподарства", - сказав Петрашко.
За його словами, на даний момент цих заходів буде достатньо для того, щоб зберегти цінову стабільність і щоб ціни лишалися доступними для українців.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.
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