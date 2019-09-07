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Держава компенсувала аграріям за сільськогосподарську техніку за півроку понад 170 млн грн

Станом на початок липня 2019 року з державного бюджету виплатили 174,6 мільйона гривень компенсацій за придбану сільськогосподарську техніку та інше обладнання
Державну компенсацію розподілили між 1513 сільськогосподарськими товаровиробниками, з яких близько половини — фермерські господарства.
Держава компенсувала аграріям за сільськогосподарську техніку за півроку понад 170 млн грн Фото: volynnews.com

"Загалом, сільгоспвиробниками придбано 2 583 одиниць техніки та обладнання на суму 842,8 млн грн. Зокрема, придбано 49 тракторів, 1 зернозбиральний комбайн, 2 автомобілі сільськогосподарського призначення, 2 089 ґрунтообробнопосівної техніки, та 456 – іншого обладнання",повідомляє прес-служба уряду, йдеться в "Громадське".

Загалом на програму державних компенсацій придбаної сільськогосподарської техніки у бюджеті передбачено 881,8 мільйона гривень. Тобто, за пів року кошти на програму використали втратили менше ніж на 20%.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.

"Одне із наших спільних напрацювань - це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі - Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета.

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09 07 2019 15:47
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