Держава компенсувала аграріям за сільськогосподарську техніку за півроку понад 170 млн грн
"Загалом, сільгоспвиробниками придбано 2 583 одиниць техніки та обладнання на суму 842,8 млн грн. Зокрема, придбано 49 тракторів, 1 зернозбиральний комбайн, 2 автомобілі сільськогосподарського призначення, 2 089 ґрунтообробнопосівної техніки, та 456 – іншого обладнання", — повідомляє прес-служба уряду, йдеться в "Громадське".
Загалом на програму державних компенсацій придбаної сільськогосподарської техніки у бюджеті передбачено 881,8 мільйона гривень. Тобто, за пів року кошти на програму використали втратили менше ніж на 20%.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.
"Одне із наших спільних напрацювань - це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі - Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета.
Читайте також: В Україні дозволили реєструвати ТОВ онлайн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"В рамках проекту "Нова еліта: ідеї, цінності, стиль життя" поспілкувались з кандидатом у народні депутати від партії "Голос", Дмитром Романовичем
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських