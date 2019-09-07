НОВИНИМіністерство юстиції України запустило послугу з реєстрації компаній з організаційною формою товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволили реєструвати ТОВ онлайн
Окрім реєстрації ТОВ онлайн, відтепер в Україні дозволили вносити зміни до статутів ТОВ
Фото: з вільних джерел
Зазначається, що відтепер зареєструвати ТОВ на базі модельного статуту (тобто статуту затвердженої урядом форми) можна в електронному сервісі "онлайн будинок юстиції" за даним посиланням, повідомляє "Громадське".
Окрім реєстрації ТОВ онлайн, відтепер в Україні дозволили вносити зміни до статутів ТОВ, зокрема щодо зміни статутних документів діючих ТОВ, обрання моделі управління, найменування, керівництва, видів діяльності, порядку виплати дивідендів, збільшення розміру статутного капіталу тощо. Раніше для проведення відповідних дій необхідно було звертатися до реєструючих органів.
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09 07 2019 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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