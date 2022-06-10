Кількість реєстрацій вживаних автомобілів зменшилась на 5% порівняно з попереднім місяцем

У вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону

У вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Зазначається, що кількість знизилась на 5% проти показника серпня поточного року, та у три з половиною рази від минулорічного показника.

Найчастіше на українські номери у вересні переходили авто моделі Renault Megane - 870 розмитнених і зареєстрованих авто.

Другий результат у Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 842 "гольфів".

На третьому місці Volkswagen Passat – 682 одиниць

Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у вересні стали 505 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 428 од.

У ТОП-10 вживаних моделей вересня також увійшли: Nissan Rogue – 300 од.; Audi A4 – 281 од.; Nissan Leaf – 254 од.; VW Jetta – 247 од.; VW Tiguan – 241 од.

Всього, з січня по вересень 2022 року, українські номери отримали майже 342,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше, ніж торік та у 12,3 раза більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.