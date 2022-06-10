CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордонуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість реєстрацій вживаних автомобілів зменшилась на 5% порівняно з попереднім місяцем
Фото: zaholovok.com.ua
У вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що кількість знизилась на 5% проти показника серпня поточного року, та у три з половиною рази від минулорічного показника.
Найчастіше на українські номери у вересні переходили авто моделі Renault Megane - 870 розмитнених і зареєстрованих авто.
Другий результат у Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 842 "гольфів".
На третьому місці Volkswagen Passat – 682 одиниць
Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у вересні стали 505 українців.
Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 428 од.
У ТОП-10 вживаних моделей вересня також увійшли: Nissan Rogue – 300 од.; Audi A4 – 281 од.; Nissan Leaf – 254 од.; VW Jetta – 247 од.; VW Tiguan – 241 од.
Всього, з січня по вересень 2022 року, українські номери отримали майже 342,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше, ніж торік та у 12,3 раза більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.
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06 10 2022 14:44 МЕДІА
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