НОВИНИЛітаючий апарат розрахований на перевезення від двох до чотирьох пасажирів та має запас ходу у понад 140 кмПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Wisk Aero презентував аеротаксі
Фото: New Atlas
Стартап Wisk Aero презентував автономне електричне аеротаксі 6-го покоління з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
Про це повідомляє New Atlas.
У компанії заявили, що аеротаксі вже здійснило понад 1 600 тестових польотів, і невдовзі подасть документи для отримання сертифіката на польоти до Федерального авіаційного управління США.
Всього апарат має 12 пропелерів, які розміщені вдовж 15-метрової ширини його крил.
У середині салону встановлені зручні сидіння та більш ніж достатньо місця для багажу. Перед кожним пасажиром є окремий дисплей, який показує ключову інформацію, як маршрут і хід подорожі. Також є Wi-Fi та вбудовані розетки для зарядки гаджетів.
Зазначається, що крейсерська швидкість аеротаксі становить 222 км за годину на висоті від 762–1220 м над рівнем землі.
Дальність польоту на одній зарядці становить 144 км. Очікується, що сама зарядка займе всього 15 хвилин.
Wisk заявляє, що орієнтується на ціну за аеротаксі - 3 долари США за пасажира за милю (1,6 км).
Раніше повідомлялося, що Volkswagen презентував перший прототип літального таксі.
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04 10 2022 10:27 МЕДІА
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