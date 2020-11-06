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Держстат відмовився надати дані про смертність під час карантину в Україні — Опендатабот

На початку року аналітики з Опендатабот звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, зокрема від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній
Служба статистики відмовляється публікувати дані про померлих під час карантину.
Держстат відмовився надати дані про смертність під час карантину в Україні — Опендатабот Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, передає "Громадське".

На початку року аналітики з Опендатабот звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, зокрема від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній.

За даними служби статистики, до початку карантину в Україні щомісяця від хвороб дихальних шляхів помирало близько тисячі людей, з них близько 500 через ГРВІ та пневмонії. 

Наприкінці травня Опендатабот знову звернувся до Держстату з проханням надати ті ж дані, але вже за період карантину. У службі статистики повідомили, що не надають цю інформацію під час карантину, її планують оприлюднити після його закінчення.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, свідчать про 747 смертей від коронавірусу з початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Аналітики відзначають, що цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

«Без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі. Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини», — каже засновник Опендатабот Олексій Іванків.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.

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11 06 2020 16:20
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