Десять людей постраждали в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою в Дніпропетровській області

"Водій автомобіля "Мерседес Бенц" 1970 р., рухаючись зі сторони села Єлизаветівка в напрямку міста Кам'янське, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем "ДАФ"

У результаті зіткнення маршрутки "Дніпро - Кам'янське" з вантажівкою постраждали 10 осіб.

Аварія сталася вранці 31 серпня біля села Єлизаветівка Дніпропетровської області, повідомили в Нацполіції області.

"Водій автомобіля "Мерседес Бенц" 1970 р., рухаючись зі сторони села Єлизаветівка в напрямку міста Кам'янське, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем "ДАФ", - йдеться в повідомленні.



Фото: https://dp.dsns.gov.ua



Фото: https://dp.dsns.gov.ua

В результаті ДТП у Кам'янську лікарню з травмами різного ступеня тяжкості доставили дев'ятьох пасажирів маршрутки і водія мікроавтобуса.

Рятувальникам довелося деблокувати його за допомогою гідравлічного інструменту.

Водій автомобіля "ДАФ" - чоловік 1979 року народження - не постраждав.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій автомобіля "Jaguar S-Type" протягнув по дорозі поліцейського, який зупинив його за порушення правил дорожнього руху.