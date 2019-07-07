До 2022 року в банку залишиться 74 тисячі співробітників на посадах, які передбачають повний робочий день

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank вирішив скоротити 18 тисяч робочих місць у рамках програми реструктуризації.

З такою заявою банк виступив після засідання наглядової ради в неділю, 7 липня, повідомляє "Німецька хвиля".

До 2022 року в банку залишиться 74 тисячі співробітників на посадах, які передбачають повний робочий день.

Програма реструктуризації обійдеться в 7,4 млрд євро до кінця 2022 року. Фінансовий інститут оголосив, що не має наміру виплачувати дивіденди за підсумками 2019 і 2020 років.

Крім того Deutsche Bank має намір до 2022 року вкласти 4 млрд євро в зміцнення внутрішніх процесів, підвищення ефективності і протистояння фінансовій злочинності.

Нагадаємо, що у 2017 році Федеральна резервна система (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на $ 41 млн за те, що банк "не зміг запобігти відмивання грошей" при фінансових операціях на території США.