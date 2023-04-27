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Deutsche Bank звільняє 800 працівників

27 квітня 2023, 17:59
Deutsche Bank звільняє 800 працівників
Фото: ЕРА
Німецький банк скоротить 800 робочих місць в рамках нової програми економії коштів.

Хоча в першому кварталі в установі заявили про зростання прибутку, але скорочення все одно плануються. 

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, керівництво Deutsche Bank заявляє, що йде на такий крок як один із кількох заходів, які будуть спрямовані на скорочення витрат. Мова йде про €500 млн економії протягом наступних кількох років.

Зазначається, що скорочення торкнуться усього персоналу, але зосереджені будуть на високих посадах, які не працюють з клієнтами.

Наразі штат Deutsche Bank налічує 86 712 осіб. Загалом банк мав прибутки 11 кварталів поспіль після кількох років збитків. У першому кварталі поточного року прибутки склали €1,158 млрд. 

На початку місяця Deutsche Bank заявив, що закриває свої ІТ-операції в росії.
Deutsche Bankзвільненняскорочення

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