Deutsche Bank приймав заборонені депозити від росіян

Йдеться про порушення санкцій Європейського Союзу.

Німецький Deutsche Bank повідомив регуляторів про виявлені порушення санкційних правил ЄС, пов’язаних з обмеженнями для російських клієнтів.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на обізнане джерело.

Йдеться про випадки, коли роздрібний підрозділ банку приймав депозити на суму понад 100 тисяч євро від російських громадян і компаній, хоча чинні санкції ЄС це забороняють.

У банку заявили, що виявили порушення під час внутрішньої перевірки, яку провели після посилення наглядових вимог у Німеччині. Для цього було створено спеціальну робочу групу, що аналізує дотримання санкційних обмежень.

Зазначається, що обмеження на великі вклади для росіян були запроваджені ЄС як частина санкцій у відповідь на війну росії проти України.

Окремо Євросоюз також вніс рф до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму, що посилило контроль за фінансовими операціями.

Deutsche Bank заявив, що продовжує перевіряти свої внутрішні процедури комплаєнсу та усуває виявлені недоліки.