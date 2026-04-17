Deutsche Bank приймав заборонені депозити від росіян

17 квітня 2026, 16:44
Deutsche Bank приймав заборонені депозити від росіян
Фото: ЕРА
Йдеться про порушення санкцій Європейського Союзу.

Німецький Deutsche Bank повідомив регуляторів про виявлені порушення санкційних правил ЄС, пов’язаних з обмеженнями для російських клієнтів. 

Про це пише газета Financial Times із посиланням на обізнане джерело.

Йдеться про випадки, коли роздрібний підрозділ банку приймав депозити на суму понад 100 тисяч євро від російських громадян і компаній, хоча чинні санкції ЄС це забороняють.

У банку заявили, що виявили порушення під час внутрішньої перевірки, яку провели після посилення наглядових вимог у Німеччині. Для цього було створено спеціальну робочу групу, що аналізує дотримання санкційних обмежень.

Зазначається, що обмеження на великі вклади для росіян були запроваджені ЄС як частина санкцій у відповідь на війну росії проти України. 

Окремо Євросоюз також вніс рф до переліку країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму, що посилило контроль за фінансовими операціями.

Deutsche Bank заявив, що продовжує перевіряти свої внутрішні процедури комплаєнсу та усуває виявлені недоліки.

 
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
