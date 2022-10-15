"Дідько з ним". Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Засновник компанії SpaceX, винахідник та інвестор Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Твітері.

"Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав Маск.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення для продовження роботи системи Starlink та розраховує, що до завершення перемовин SpaceX забезпечить стабільний зв‘язок.