НОВИНИЗасновник компанії SpaceX, винахідник та інвестор Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Дідько з ним". Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні
Фото: з вільних джерел
Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у Твітері.
"Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав Маск.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення для продовження роботи системи Starlink та розраховує, що до завершення перемовин SpaceX забезпечить стабільний зв‘язок.
Згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи супутникового інтернет-зв’язку Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
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15 10 2022 21:33 МЕДІА
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