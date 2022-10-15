Коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні пропонує створити глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи супутникового інтернет-зв’язку Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Twitter . Про це він написав

"Підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Знайдімо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або альтернативного постачальника", - написав Ландсбергіс.

Він додав, що Литва готова зробити у це свій внесок.