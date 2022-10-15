ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи супутникового інтернет-зв’язку Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні пропонує створити глава МЗС Литви
Фото: Укрінформ
Про це він написав у Twitter.
"Підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Знайдімо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або альтернативного постачальника", - написав Ландсбергіс.
Він додав, що Литва готова зробити у це свій внесок.
Нагадаємо, що Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2022 19:20 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3
- Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1
СТАТТІ