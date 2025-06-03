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Disney звільняє ще сотні працівників через скорочення витрат

03 червня 2025, 12:07
Disney звільняє ще сотні працівників через скорочення витрат
Фото: з вільних джерел
Скорочення вплинуть на кілька команд, включно з маркетинговими відділами для підрозділів кіно та телебачення Disney
Компанія Disney заявляє, що звільняє ще кілька сотень людей по всьому світу, що вплине на працівників її відділів кіно, телебачення та фінансів.
 
Про це пише BBC.
 
Гігант розважальної індустрії перебуває під тиском, оскільки глядачі відмовляються від підписки на кабельне телебачення на користь стрімінгових платформ.
 
Останні скорочення робочих місць відбулися після масштабних звільнень, оголошених у 2023 році, коли близько 7000 працівників було звільнено, аби забезпечити економію на суму 5,5 млрд доларів.
 
Скорочення вплинуть на кілька команд, включно з маркетинговими відділами для підрозділів кіно та телебачення Disney. Постраждають також працівники відділів кастингу та розвитку і корпоративних фінансів.
 
Ми запровадили хірургічний підхід, щоб мінімізувати кількість працівників, яких це стосується”, – сказав речник компанії.
 
Водночас відомо, що жодна команда не буде повністю закрита.Каліфорнійська компанія має 233 000 працівників, з яких трохи більше 60 000 перебувають за межами США. 
 
Disney володіє низкою компаній у розважальній індустрії, включно з Marvel, Hulu та ESPN. У травні компанія повідомила про прибутки, які перевищили очікування, із загальним доходом у 23,6 млрд доларів за перші три місяці року. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання було зумовлене новими підписниками її потокового сервісу Disney+.

 

Діснейленд

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