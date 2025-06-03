Disney звільняє ще сотні працівників через скорочення витрат

Скорочення вплинуть на кілька команд, включно з маркетинговими відділами для підрозділів кіно та телебачення Disney

Компанія Disney заявляє, що звільняє ще кілька сотень людей по всьому світу, що вплине на працівників її відділів кіно, телебачення та фінансів.

Гігант розважальної індустрії перебуває під тиском, оскільки глядачі відмовляються від підписки на кабельне телебачення на користь стрімінгових платформ.

Останні скорочення робочих місць відбулися після масштабних звільнень, оголошених у 2023 році, коли близько 7000 працівників було звільнено, аби забезпечити економію на суму 5,5 млрд доларів.