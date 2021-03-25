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Для дослідження печер на Місяці почали тестувати робота

Встановлені на роботі камери й сенсори використовуватимуться для складання карти печер, вивчення навколишнього середовища та пошуку залишків льоду
Європейське космічне агентство (ESA) почало тестування автономного робота DAEDALUS, призначеного для дослідження печер на Місяці.
Для дослідження печер на Місяці почали тестувати робота Фото:Укрінформ

Планується, що 46-сантиметровий автономний робот DAEDALUS буде спущений у печеру тросом, який виконуватиме функцію "Wi-FI адаптера" для передачі даних з середини печер на Землю, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com

Встановлені на роботі камери й сенсори використовуватимуться для складання карти печер, вивчення навколишнього середовища та пошуку залишків льоду.

Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com

Агентство сподівається знайти ресурси й місця, які могли би наблизити людство до побудови поселення на Місяці. В ESA вважають, що печери на Місяці можуть забезпечити захист від радіації, мікрометеоритів та екстремальних температур.

 

Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com

Нагадаємо, що астрономи зробили високоякісний знімок Місяця

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25 03 2021 16:31
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