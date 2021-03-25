Для дослідження печер на Місяці почали тестувати робота
Планується, що 46-сантиметровий автономний робот DAEDALUS буде спущений у печеру тросом, який виконуватиме функцію "Wi-FI адаптера" для передачі даних з середини печер на Землю, повідомляє "Укрінформ".
Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com
Встановлені на роботі камери й сенсори використовуватимуться для складання карти печер, вивчення навколишнього середовища та пошуку залишків льоду.
Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com
Агентство сподівається знайти ресурси й місця, які могли би наблизити людство до побудови поселення на Місяці. В ESA вважають, що печери на Місяці можуть забезпечити захист від радіації, мікрометеоритів та екстремальних температур.
Фото: Twitter daedalus-the-sphere і thenextweb.com
Нагадаємо, що астрономи зробили високоякісний знімок Місяця
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