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Для підтримки всиновлення дітей в Україні благодійники виділять 30 млн гривень

Для підтримки всиновлення дітей в Україні благодійники виділять 30 млн гривень Фото: з вільних джерел

До Дня всиновлення, яке відзначають в Україні 30 вересня, благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму для підтримки сімей, які всиновили дітей в 2022 році. 

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Виплати здійснюватимуться на одну дитину в розмірі від 45 до 75 тисяч гривень. Розмір виплати залежить від віку та статусу дитини. Заповнити заявку на отримання допомоги та дізнатися деталі програми можна на сайті або зателефонувавши за номером: +38 063 771 08 78.

"З початку повномасштабної війни ми спостерігаємо значний ріст бажаючих прийняти дітей у свої сім’ї. На нашу думку, навіть у такий складний час право дитини жити в повноцінній родині має бути реалізовано. Працюючи останніх 8 років в Луганській області, СОС Дитячі Містечка отримує величезну кількість звернень про допомогу та підтримку від родин-усиновлювачів", — зазначає програмна директорка "СОС Дитячі Містечка" Дар’я Касьянова.

Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" розпочала свою діяльність у 2003 році. Вона є членом Міжнародної Федерації SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf) і працює відповідно до Конвенції ООН про права дитини.

Місія організації – запобігання сирітству в Україні, розвиток сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та підтримка молоді, яка виходить з-під опіки.

Організація "СОС Дитячі Містечка" комплексно підходить до проблеми сирітства, працюючи не лише з наслідками, а й над профілактикою шляхом підтримки вразливих родин. За 18 років організація допомогла понад 160 тисячам людей в Україні.

Раніше повідомлялось, що українські жінки у Польщі з початку повномасштабного вторгнення росії народили понад 4500 дітей.

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29 09 2022 09:07
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