Для вакцинації 75% населення світу треба понад п’ять років – Bloomberg

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (86,9),

У 100 країнах світу розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, загалом було введено понад 225 млн доз вакцини.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Bloomberg.

За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 6,07 млн доз COVID-вакцин. При такому темпі вакцинації, щоб охопити 75% населення дводозовою вакциною, потрібно приблизно 5,1 років.

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 68,3 млн доз вакцини. Водночас, за статистикою, у США у понад 29 млн осіб був підтверджений діагноз COVID-19. За таких темпів вакцинації потрібно приблизно 10 місяців, щоб охопити 75% населення дводозовою COVID-вакциною.

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (86,9), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Велика Британія (29,03) та США (20,56).

У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.

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