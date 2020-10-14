До 12% економії на опаленні: Google представив новий «розумний» термостат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Пристрій дозволяє користувачам регулювати температуру у будинку зі смартфона. Сам пристрій також рекомендує користувачам як краще зберегти витрати на електроенергію.
У Google переконані, що Nest Thermostat може зекономити від 10 до 12% витрат на опалення та до 15% на охолодження будинку.
В середині пристрою встановлений сенсор, який помічає, коли повз нього проходять люди, і він автоматично вмикає свій екран.
Сам пристрій буде доступний у чотирьох кольорах, а перші доставки розпочнуть впродовж наступних декількох тижнів.
Вартість одного пристрою сягає 129 доларів США, що є значно дешевшим варіантом у порівнянні з його попередниками Nest Learning Thermostat ($249) та Nest Thermostat E ($169).
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