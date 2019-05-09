До Антикорупційного суду направлено перший обвинувальний акт

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Вищий антикорупційний суд перший обвинувальний акт.

"Затверджено і спрямовано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного Інституту титану (Андрія Рачкова, - ред.), якого звинувачують в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу", - повідомила пресслужба САП в Facebook.



Фото: facebook.com/sap.gov.ua

За даними слідства, протягом 2012-2013 років чиновник, зловживаючи службовим становищем, в змові з іншими особами забезпечив перерахування іноземній компанії (Британські Віргінські острови) 1,258 млн доларів США за роботи і послуги, які не надавалися.

Рачкова затримало НАБУ 19 липня. Під час досудового розслідування йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, в Україні почав роботу Антикорупційний суд. Всі корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані в ВАКС. Також суд розглядатиме клопотання НАБУ і САП.