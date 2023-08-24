До БРІКС увійдуть ще 6 країн, членство яких почнеться за рік
Про це пише Reuters.
Таку заяву зробив президент ПАР Сиріл Рамафоса після дебатів щодо розширення блоку БРІКС.
Наразі до нього входять Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР, останні очолювали порядок денний триденного саміту в Йоганнесбурзі.
"Усі члени БРІКС публічно висловили підтримку розширення блоку, серед лідерів все ж були розбіжності щодо того, наскільки та як швидко", пише видання.
Членство 6-ти країн розпочнеться з 1 липня 2024 року.
Нагадаємо, що в ПАР два дні тому стартував саміт лідерів БРІКС.