До БРІКС увійдуть ще 6 країн, членство яких почнеться за рік

Група країн БРІКС вирішила запросити до членства Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію і ОАЄ.

Про це пише Reuters.

Таку заяву зробив президент ПАР Сиріл Рамафоса після дебатів щодо розширення блоку БРІКС.

Наразі до нього входять Бразилія, росія, Індія, Китай і ПАР, останні очолювали порядок денний триденного саміту в Йоганнесбурзі.

"Усі члени БРІКС публічно висловили підтримку розширення блоку, серед лідерів все ж були розбіжності щодо того, наскільки та як швидко", пише видання.

Членство 6-ти країн розпочнеться з 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, що в ПАР два дні тому стартував саміт лідерів БРІКС.