До держбюджету надійшли перші 3 мільярди від націоналізації російських банків

До держбюджету надійшли перші кошти, отримані за результатами вилучення об’єктів права власності рф та її резидентів в Україні.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які моніторять ефективність санкцій, з посиланням на лист Державної казначейської служби України.

Йдеться про залишки коштів на рахунках українських дочірніх банків "Сбербанку" і "Веб.РФ" ("Міжнародний резервний банк" та "Промінвестбанк"), націоналізація корпоративних прав та фінансових активів яких відбулась за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.

"Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21085000 "Кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів" становить 3 169 094 303,31 гривні", - заявили в Казначействі.

Зазначається, що перерахунок коштів здійснив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні.

Також у Фонді на додатковий запит аналітиків уточнили, що перший перерахований транш до держбюджету був у гривнях. Незабаром очікується ще один транш коштів, які зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.

"Фонд направив на адресу Державної казначейської служби України додаткове звернення від 06.12.2022 в якому висловив прохання в найкоротший термін повідомити реквізити відповідних рахунків спеціального фонду Державного бюджету України для можливості подальшого перерахування коштів зазначених банків в іноземних валютах", - заявили у Фонді гарантування вкладів.

У Trap Aggressor підкреслили, що це перший успішний кейс вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до держбюджету.

"Згідно із нещодавніми правками до Закону Про Державний бюджет України, надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - пояснили аналітики.

Раніше повідомлялось, що уряд залучив від продажу ОВДП більше 13 млрд гривень.