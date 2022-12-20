Уряд сьогодні залучив від продажу ОВДП більше 13 млрд гривень

Міністерство фінансів України сьогодні розмістило ОВДП на суму більше 13,64 млрд гривень.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, від розміщення шестимісячних ОВДП під 14% Україна залучила до бюджету 898 млн грн. Розміщення облігацій з терміном погашення 1,2 роки під 18,5% принесло 3 млрд грн інвестицій. Розміщення облігацій з терміном обігу 1,5 роки під 19% дало змогу залучити 1 964 млн грн. Дворічні облігації під 19,5% принесли до бюджету 918 млн грн інвестицій.

Також Міністерство фінансів здійснило продаж доларових шестимісячних облігацій під 4,23% річних. Від них надійшло $207,99 млн.

У той же час розмістити річні ОВДП не вдалося – Міністерство відхилило дві заявки на придбання цінних паперів із дохідністю 25% річних.

Раніше повідомлялось, що ЄС випустить облігації на 80 млрд євро для підтримки України.