До ПЦУ протягом півроку перейшли більше півтисячі парафій із Московського патріархату, - Епіфаній
"Ми бачимо підтримку тому процесу, який відбувається, та віримо, що в подальшому все більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - заявив він після хресної ходи духовенства і вірян ПЦУ з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України та молебня за Україну в Києві, йдеться в "Громадське".
"Ми бачимо, що зараз процес трішки призупинився, але все одно він відбувається….Я вірю, що в подальшому поступово після завершення всієї виборчої епопеї люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально на зборах, більшістю голосів, про приєднання до нашої ПЦУ", — додав митрополит.
Нагадаємо, 28 липня віряни Православної церкви України пройдуть хресною ходою центром Києва на честь 1031-ої річниці Хрещення Русі.
Священики та віряни ПЦУ планують пройти ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.
Напередодні у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.
Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.
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