До ПЦУ протягом півроку перейшли більше півтисячі парафій із Московського патріархату, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що за півроку до ПЦУ перейшли понад півтисячі парафій із Московського патріархату, наразі процес трохи призупинився

Загалом, за словами Епіфанія, протягом майже півроку до ПЦУ приєдналося понад 500 парафій із боку Московського патріархату.

"Ми бачимо підтримку тому процесу, який відбувається, та віримо, що в подальшому все більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - заявив він після хресної ходи духовенства і вірян ПЦУ з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України та молебня за Україну в Києві, йдеться в "Громадське".

"Ми бачимо, що зараз процес трішки призупинився, але все одно він відбувається….Я вірю, що в подальшому поступово після завершення всієї виборчої епопеї люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально на зборах, більшістю голосів, про приєднання до нашої ПЦУ", — додав митрополит.

Нагадаємо, 28 липня віряни Православної церкви України пройдуть хресною ходою центром Києва на честь 1031-ої річниці Хрещення Русі.

Священики та віряни ПЦУ планують пройти ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

Напередодні у Києві на Володимирській гірці напередодні розпочалася хресна хода Української Православної Церкви Московського патріархату з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі.

Додамо, що у хресній ході в центрі Києва з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 30 тисяч людей.

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