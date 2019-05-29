До ратуші Львова увірвалися невідомі, сталася бійка

Це ті ж особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно - фарбою

У середу невідомі особи виламали двері до міської ратуші Львова та увірвалися всередину.

"До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло", - повідомляє сайт Львівської міськради.

Протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та почали виламувати двері до міськради. Почалася штовханина та бійка.

Повідомляється також, що через дії протестувальників вагітній працівниці міської ради стало погано, для неї викликали "швидку".

Прес-служба міськради не зазначає, чого вимагають протестувальники.

Разом з тим, як повідомляє ZIK, протестувальники, які ввірвалися у міські раду, ходили по кабінетах і шукали заступників міського голови.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав голова львівської ГО "Рабів до раю не пускають" Іван Спринський.

Він зазначив, що "люди в чорній формі" перешкоджали їхньому доступу до міської ради.

За словами Спринського, протестувальники з’ясовували, "чи не захопили міського голову і чи міська рада може працювати у звичному режимі".

Зокрема, вони зайшли до в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань, директора департаменту гуманітарної політики Галини Слічної і підняли питання про забезпечення учасників АТО житлом.

Вони заявили, що місті "немає ніяких програм", окрім тих 100 тисяч гривень, які виплачують автовцям. Слічна натомість повідомила, що є програми створення житлово-будівельних кооперативів учасників АТО.

У подіях брали участь кілька десятків людей, серед яких представники організацій "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" та "Сокіл", повідомляє Zaxid.net.

До протестувальників вийшли представники міськради, однак вони стали вимагати пустити їх до великої сесійної зали та покликати заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака.

Коли протестувальникам відмовили в їхніх вимогах, вони почали виламувати двері й за кілька хвилин увірвалися до міськради.

Вони розділилися на декілька груп і вирушили до кабінетів міського голови Андрія Садового, в.о. заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної та заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака.

Видання зазначає, що у штурмі мерії брали участь підлітки в спортивному одязі.

Нагадаємо, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.