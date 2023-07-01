До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн золота з росії

Швейцарські заводи з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну отримали на переробку 75 тонн золота з рф.

Вони користувались тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції.

Про це йдеться в спільному розслідуванні швейцарських видань SRF і Die Wochenzeitung.

За останні роки так звані афінажні заводи Швейцарії переробили велику кількість золота російського походження, що надходило через Лондон, йдеться в розслідування.

Загалом з 2021 року через швейцарські афінажні заводи пройшли 110 тонн золота на суму понад $6,6 млрд.

А з початку війни в Швейцарії було перероблено 75 тонн.

Так, до війни Швейцарія імпортувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, а за останні 5 місяців вже цього року через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з росії.

Також зріс експорт російського золота до Британії.

Експерти, з якими поговорили видання, вважають, що збільшення обсягів продажу золота з росії до Швейцарії через Британію могло бути підготовкою до повномасштабної війни і стати додатковим джерелом доходу під час санкцій.

"Якщо швейцарські афінажні заводи зараз імпортують і переплавляють це золото, це юридично безпроблемно, але етично дуже сумнівно", – сказав екс професор кримінального права і експерт з торгівлі золотом Марк Піт.

Так, завдяки афінажу "етично сумнівне російське золото" стає золотом зі швейцарським клеймом.

На заводах Швейцарії не бачать зв'язку між переробкою золота російського походження і агресивною війною рф в Україні. Там стверджують, що золото було ввезене до Британії до початку вторгнення в Україну і запровадження санкцій.

В Швейцарії з серпня минулого року діє заборона на купівлю, імпорт чи транспортування золота з росії.

Митна служба країни заявляє, що весь імпорт золота російського походження за останній час не порушує санкцій і законодавства.