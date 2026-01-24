Донька Келлога відреагувала на масований удар по Києву під час переговорів про мир

Моббс наголосила, що такі російські атаки під час переговорного процесу можуть мати зворотний ефект для москви.

Донька американського генерала Кіта Келлога Меган Моббс різко відреагувала на масований російський удар по Києву, який відбувся в момент, коли в Абу-Дабі тривають переговори щодо мирного врегулювання війни.

Про це вона написала у соціальній мережі Х.

У своєму коментарі Моббс наголосила, що важко сприймати такі дії росії як сигнал готовності до миру, коли одночасно завдаються удари по українській столиці. За її словами, подібна поведінка лише підриває переговорний процес і може мати зворотний ефект.

"З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри росії до миру. Я перестала здогадуватися, коли така поведінка настільки розлютить президента, що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні", – написала вона, натякаючи, що Трамп має звернути увагу на такі дії росії під час переговорного процесу.

Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку рф. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники.