Донор Суспільного USAID призупинив дію гранта через звільнення Аласанії

Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор Суспільного USAID призупинив дію гранта.

"З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати. Наприклад, дебати. Зараз організація, яка це спонсорує - йдеться про грант від USAID, - просто призупинила дію гранта. Бо вони розуміють, що вони ризикують", - розповів Аласанія в інтерв’ю DW.

Аласанія наголосив, що часу залишилося дуже мало і проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під величезним питанням.

"Я вже не говорю про фінзвіт, який вони не прийняли. А без цього не може рухатись бюджет. Він не ухвалений, і я не знаю, як компанії працювати далі", - підсумував Аласанія.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".