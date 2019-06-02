Донор Суспільного USAID призупинив дію гранта через звільнення Аласанії
"З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати. Наприклад, дебати. Зараз організація, яка це спонсорує - йдеться про грант від USAID, - просто призупинила дію гранта. Бо вони розуміють, що вони ризикують", - розповів Аласанія в інтерв’ю DW.
Аласанія наголосив, що часу залишилося дуже мало і проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під величезним питанням.
"Я вже не говорю про фінзвіт, який вони не прийняли. А без цього не може рухатись бюджет. Він не ухвалений, і я не знаю, як компанії працювати далі", - підсумував Аласанія.
Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.
Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.
"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.
Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин