Допомогу по частковому безробіттю оформили 11 тисяч роботодавців на 230 мільйонів
Документи для оформлення допомоги по частковому безробіттю на час карантину для співробітників подали понад 14,69 тис. роботодавців, з них 10,86 тис. отримали позитивні рішення для виплати зарплати 110,2 тис. співробітникам на загальну суму 231 млн грн.
Про це повідомляє голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник, повідомляє "Економічна правда".
Як повідомлялося, станом на 2 червня, допомога по частковому безробіттю оформили понад 9 тис. роботодавців для виплати зарплати 97 тис. співробітників.
"Програма діє, фактично, місяць і на сьогодні ми можемо говорити про її ефективність. Держава допомогла виплатити зарплати майже 100 тис. Співробітників, роботодавці яких були змушені зупинити/скоротити свою діяльність через карантин", - зазначав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Уточнювалося, що найбільш активними учасниками програми є представники сфери торгівлі, пасажирських перевезень, громадського харчування (ресторани, кафе), готелів та промислового виробництва.
Нагадаємо, що коштів Фонду з безробіття всім не вистачить
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