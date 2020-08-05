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Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить – експерти

Існує значний ризик того, що Фонд буде дефіцитним, навіть без збільшення динаміки кількості безробітних
В квітні Кабмін виділив Фонду з безробіття 6 млрд грн з Ковід-Фонду на покриття додаткових витрат, пов’язаних зі зростанням безробіття через карантин (з них 1,3 млрд грн - це кредит).
Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить – експерти Фото: з вільних джерел

Коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Фонду з безробіття) не вистачить на всі виплати , через падіння надходжень з ЄСВ та очікуваним збільшенням безробітних. 

 

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

 

В квітні Кабмін виділив Фонду з безробіття 6 млрд грн з Ковід-Фонду на покриття додаткових витрат, пов’язаних зі зростанням безробіття через карантин (з них 1,3 млрд грн - це кредит). 

 

Прогноз Кабміну за потребами Фонду у додатковому фінансуванні побудовано на розрахунку, що надходження до Фонду від сплати єдиного соціального внеску йтимуть згідно з планом.

 

Згідно з бюджетом Фонду, обсяг його власних надходжень (від ЄСВ) у 2020 році має становити 14,4 млрд грн. Це - зростання  на 13,8%, або на 1,7 млрд грн порівняно з 2019 роком.

 

Проте у січні-квітні 2020 року зростання надходжень від ЄСВ (за рахунок яких фінансується Фонд) становило лише 6,5%. А суто за квітень вони взагалі впали - на 3,8% (що не дивно, з урахуванням надання права не платити ЄСВ за березень-квітень окремим ФОПам та зменшенню економічної активності в цілому).

 

"Тому існує значний ризик того, що Фонд буде дефіцитним, навіть без збільшення динаміки кількості безробітних.

 

Якщо за результатами року зростання надходжень від ЄСВ не відбудеться (що наразі виглядає як оптимістичний сценарій), дефіцит Фонду без збільшення кількості безробітних становитиме 1,7 млрд грн. 

 

А з очікуваним збільшенням безробітних - щонайменше 3 млрд грн (=1,7 млрд грн +1,3 Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить – експерти

П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020, 10:00

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Коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Фонду з безробіття) не вистачить на всі виплати , через падіння надходжень з ЄСВ та очікуваним збільшенням безробітних. 

о це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, зазначає "Економічна правда".

В квітні Кабмін виділив Фонду з безробіття 6 млрд грн з Ковід-Фонду на покриття додаткових витрат, пов’язаних зі зростанням безробіття через карантин (з них 1,3 млрд грн - це кредит). 

Прогноз Кабміну за потребами Фонду у додатковому фінансуванні побудовано на розрахунку, що надходження до Фонду від сплати єдиного соціального внеску йтимуть згідно з планом.

Згідно з бюджетом Фонду, обсяг його власних надходжень (від ЄСВ) у 2020 році має становити 14,4 млрд грн. Це - зростання  на 13,8%, або на 1,7 млрд грн порівняно з 2019 роком.

Проте у січні-квітні 2020 року зростання надходжень від ЄСВ (за рахунок яких фінансується Фонд) становило лише 6,5%. А суто за квітень вони взагалі впали - на 3,8% (що не дивно, з урахуванням надання права не платити ЄСВ за березень-квітень окремим ФОПам та зменшенню економічної активності в цілому).

"Тому існує значний ризик того, що Фонд буде дефіцитним, навіть без збільшення динаміки кількості безробітних.

Якщо за результатами року зростання надходжень від ЄСВ не відбудеться (що наразі виглядає як оптимістичний сценарій), дефіцит Фонду без збільшення кількості безробітних становитиме 1,7 млрд грн. 

А з очікуваним збільшенням безробітних - щонайменше 3 млрд грн (=1,7 млрд грн +1,3 млрд грн кредиту)", - повідомляють експерти Центра.

Нагадаємо, що кількість безробітних за рік зросла на 48%
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